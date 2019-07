L’acquazzone prima dell’alba. Blackout e allagamenti a San Filippo Neri, schianto in via Pizzi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Novanta minuti di pioggia, a tratti particolarmente intensa ed un temporale che ha fatto scattare numerosi allarmi lungo la Riviera delle Palme. Tra le 4 e 30 e le 6 di questa mattina la Riviera è stata interessata dal maltempo che ha provocato anche qualche disagio.

Saltata la corrente, a macchia di leopardo, nel quartiere di San Filippo Neri con via Ferri e traverse rimaste al buio. Nella stessa zona, così come nell’area del Ballarin, si sono registrati degli allagamenti.

Durante l’acquazzone si è inoltre registrato un incidente. E’ accaduto intorno alle 5 e 45 all’intersezione tra via Pizzi e via Calatafimi, già teatro di numerosi scontri. Una Bmw ed una Opel sono andate a sbattere. A bordo delle due auto c’erano in tutto quattro persone, tutti giovani.