La mappa dei sei contagi, tre ad Acquaviva e tre sulla costa. Negativi i test sugli altri contatti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Vivono tutti in Riviera i tre contagiati che si sono aggiunti agli altri tre risultati positivi ad Acquaviva Picena. Si tratta di due persone che risiedono a San Benedetto (che sono contatti della famiglia acquavivana) e di una terza persona, una donna, che a quanto si apprende vive sempre in Riviera, ma tra Grottammare e Cupra Marittima. Stando alle prime rilevazioni sui tamponi effettuati sulle persone che hanno avuto contatti con i contagiati si apprendono buone notizie. Tutti sarebbero infatti negativi. Oggi saranno comunque effettuati test su altre persone che sono venute in contatto con i contagiati.