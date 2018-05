La folle corsa contromano e l’auto bruciata in Abruzzo. I retroscena del colpo alla gioielleria Fenocchi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’unico elemento utile a fini investigativi raccolto dalle telecamere di videosorveglianza è legato all’auto a bordo della quale cinque ladri hanno colpito, nella notte, alla gioielleria Fenocchi di via Ugo Bassi (CLICCA QUI).

Il veicolo (si tratterebbe di un’Audi A3 o A4) è infatti stato intercettato dalle telecamere di videosorveglianza della gioielleria che ha immortalato i cinque ladri, con il volto completamente travisato, scendere dal mezzo per effettuare il colpo e salire a bordo attraverso le quattro portiere, una volta portato fuori il bottino.

Da lì è partita una folle corsa, contromano, attraverso via Ugo Bassi. In pratica i malviventi hanno percorso, ad elevata velocità, il tratto di strada in senso contrario arrivando fino alla zona della stazione dove si sono perse le loro tracce.

Tracce che potrebbero però portare fino in Abruzzo, alle porte di Pescara. Poche ore dopo, a Città Sant’Angelo, i carabinieri hanno rinvenuto un’auto completamente carbonizzata. Un incendio avvenuto poco prima. Dalla forma e da alcune caratteristiche della carcassa dell’auto sembrerebbe trattarsi proprio di un modello compatibile con quello immortalato dalle telecamere della gioielleria di San Benedetto.