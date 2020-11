Il ministro Speranza firma l’ordinanza, da domenica le Marche sono “zona arancione”. Restano cinque le regioni “gialle”

La Marche sono in zona arancione. La notizia, anticipata da diverse testate nazionali è stata confermata dallo stesso ministro Speranza al presidente della regione Francesco Acquaroli nel pomeriggio di oggi. Sale a sette il numero delle regioni in zona rossa. Calabria, Lombardia, Piemonte, Provincia di Bolzano e Val d’Aosta stanno per aggiungersi, in base ai dati della settimana dal 2 all’8 novembre, Campania e Toscana. Le Regioni in zona arancione salgono a 9 con Emilia-Romagna, Friuli e Marche che si uniscono ad Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia e Umbria. Restano gialle Lazio, Molise, Trentino, Sardegna e Veneto. L’ordinanza entra i vigore a partire da domenica 15 novembre.