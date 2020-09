Ispezioni della Ciip, chiude via Carducci. Interdetto il tratto tra la Statale e il pontino lungo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per consentire alla ditta appaltatrice di lavori per conto della CIIP di eseguire ispezioni delle condotte, la Polizia Municipale ha disposto per l’intera giornata di giovedì 17 settembre il divieto di circolazione e di sosta lungo tutta via Carducci, dalla Statale fino al Pontino Lungo. L’ispezione è propedeutica all’inizio dei lavori veri e propri di rifacimento della rete idrica e fognaria che si protrarranno per diversi mesi (l’organizzazione del cantiere, che procederà a stralci, è in fase di definizione).