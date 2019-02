Irruzione dei carabinieri nell’appartamento del pusher. Dentro c’erano 12mila euro di eroina da spacciare in Riviera

MARTINSICURO – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alba Adriatica hanno individuato ed arrestato in flagranza di reato un corriere della droga che faceva la spola verosimilmente dalla Campania. Si tratta di un cittadino nigeriano di 33 anni senza fissa dimora in Italia, con precedenti specifici per essere stato tra l’altro in passato arrestato con 380 ovuli di cocaina e clandestino sul territorio nazionale.

Nel corso dell’attività investigativa i Carabinieri avevano avuto contezza che un cittadino nigeriano facesse il corriere e trasportava consistenti quantitativi di droga in questa parte del territorio teramano per essere successivamente spacciato tra i Comuni di questa riviera e la vicina San Benedetto del Tronto.

Durante l’irruzione nell’appartamento di Villa Rosa e successiva perquisizione domiciliare i militari dell’Arma hanno rinvenuto nella camera da letto, occultati dietro la stufa ed una bombola del gas, 23 ovuli termosaldati di contenenti sostanza stupefacente tipo “eroina” per complessivi 100 grammi circa, con un elevato grado di purezza, che una volta immessi sul mercato avrebbero fruttato ben oltre € 12.000, soprattutto se ulteriormente tagliata, la somma di denaro contante di euro 3.000 circa nascosta nelle tasche di un giubbotto, ritenuta dagli inquirenti provento della precedente illecita attività, visto che lo straniero è nullafacente, un coltello a serramanico lungo complessivamente cm. 18, un permesso di soggiorno falsificato acquistato a Napoli per sua stessa ammissione, 4 telefoni cellulari varie marche, con i quali riceveva le ordinazioni e curava i contatti con gli acquirenti, nonché un agenda con annotate varie cifre riconducibili a somme di denaro. Il tutto sottoposto a sequestro. Sono in corso ulteriori indagini per risalire ai suoi fornitori ed ai clienti al quale veniva venduto lo stupefacente.

Con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti, porto di coltello del genere proibito e falsificazione di documenti il nigeriano è stato arrestato e trattenuto in camera di sicurezza. L’arresto è stato convalidato questa mattina.