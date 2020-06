Investe un bambino di dieci anni e scappa. Il piccolo soccorso dall’elicottero, caccia al pirata della strada

PORTO SANT’ELPIDIO – Non si è fermato a prestare soccorso l’automobilista che, nel primo pomeriggio di oggi, ha investito un bambino di dieci anni sul lungomare di Porto Sant’Elpidio. Il piccolo era a due passi da casa, era in in bicicletta con il papà e stava rientrando all’ora di pranzo, aveva appena oltrepassato la pista ciclabile ed era in procinto di attraversare la strada sulle strisce pedonali, tra le auto parcheggiate nella parte est della carreggiata, quando una Mercedes Classe A di colore grigio l’ha travolto. Il bambino è stato soccorso dall’eliambulanza ma non corre particolari rischi per fortuna. Ora è caccia all’auto pirata.