Inseguiti per tutta la notte. Intercettata l’auto dei furti in Riviera

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stata abbandonata dopo un lungo inseguimento l’Audi TT avvistata in Riviera e collegata ai furti che, nei giorni scorsi, hanno interessato alcune aree della Riviera delle Palme.

La macchina è stata intercettata nella notte tra venerdì e sabato lungo la corsia Nord dell’A14, tra le province di Chieti e Teramo dalla polizia autostradale.

QUando gli agenti hanno imposto l’alt alla potente vettura, l’autista ha dato gas dirigendosi a tutta velocità in direzione Nord.

E’ nato così un inseguimento andato avandi per decine di chilometri. Ha attraversato la zona di San Benedetto ed è proseguito fino alla provincia di Fermo.

All’altezza del casello di Porto Sant’Elpidio i malviventi sono riusciti a seminare l’auto della polizia e ad imboccare il casello. Hanno abbandonato il mezzo in località Fonte di Mare, tra Porto Sant’Elpidio e Civitanova Marche.

L’auto è stata ritrovata ieri mattina dalle forze dell’ordine. Dei due occupanti non c’era, ovviamente, traccia.L’auto era stata avvistata in due circostanze, in via Cervi a Porto d’Ascoli e in via Campania a Grottammare. E’ collegata ad almeno quattro furti in appartamento.