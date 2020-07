Indagini sulla fiaccolata al molo Sud, Ballatore e Pignotti: “Era un omaggio alla marineria. Prevalga il buon senso”

In merito alle presunte indagini che le forze dell’ordine starebbero portando avanti relativamente la fiaccolata in onore della marineria e della Madonna della Marina i consiglieri comunali Mario Ballatore e Valerio Pignotti invitano tutti a tenere conto del fatto che si è trattato di un gesto che voleva rappresentare un omaggio alla marineria e alla Madonna della Marina. “Purtroppo quest’anno l’emergenza Covid ha impedito di celebrare la festa della Madonna della Marina come questa città è abituata da decenni – affermano i due consiglieri – e quell’iniziativa è servita a mantenere la tradizione. Siamo consapevoli del fatto che si è trattato di una manifestazione non autorizzata ma il tutto ha rappresentato un omaggio ai nostri marittimi, alla nostra città e alla nostra tradizione. Ci auguriamo che prevalga il buon senso e che non arrivino provvedimenti nei confronti di chi ha partecipato a quell’iniziativa”.