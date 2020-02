Incidenti sul lavoro, giornata nera nelle Marche. Due operai cadono dal tetto dove stavano lavorando

SASSOFERRATO – Giornata nera nelle Marche per gli incidenti sul lavoro. Dopo l’episodio mortale di San Benedetto si registra un altro grave episodio che, fortunatamente, non ha avuto lo stesso epilogo.

Si tratta di una drammatica caduta dal tetto di un capannone nella zona industriale di Sassoferrato che hanno fatto due operai, uno di 45 anni polacco e uno di 40 anni di Sassoferrato, stavano facendo alcuni lavori di riparazione sul tetto quando sono caduti. Il primo è all’ospedale di Torrette, Il secondo in quello di Fabriano. Non sarebbero in pericolo di vita.