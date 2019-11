SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Investito mentre è sulla bicicletta finisce in ospedale. E’ accaduto in via Pasubio intorno alle 18 e 30 di questo pomeriggio. Protagonista un ciclista che, per motivi al vaglio della polizia locale, è stato soccorso dall’ambulanza inviata sul posto dal 118.

Non avrebbe per fortuna riportato gravi conseguenze. Sul posto anche la pattuglia in servizio della polizia locale di San Benedetto per i rilievi del caso.