Incidente in Veneto, ferito l’imprenditore Felice Santarelli durante un escursione in biciclette

BELLUNO – L’imprenditore edile piceno Felice Santarelli è rimasto seriamente ferito in un incidente avvenuto, nei giorni scorsi, nel bellunese, nel comune di Livinallongo del Col di Lana. Santarelli era in bici in compagnia di un amico quando è sopraggiunto un Suv che procedeva nel medesimo senso di marcia e che ha urtato i due. Santarelli e il suo compagno di viaggio sono caduti in terra. Coinvolto nell’incidente anche un motociclista che procedeva in direzione opposta e che è caduto in quanto colpito da una ruota che si era staccata da una delle due biciclette.

Santarelli ha riportato diverse fratture nell’incidente ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ad Agordo.