Incidente in A14, due chilometri di coda sulla corsia Sud dell’autostrada

CIVITANOVA MARCHE – Schianto in A14 nel primo pomeriggio di oggi lungo la corsia Sud. L’incidente, tra una Panda ed un Pickup della Ford, è avvenuto tra i caselli di Loreto e Civitanova Marche provocando circa due chilometri di coda nel tratto che viaggia verso il casello di Civitanova. Sul posto, per gestire la situazione, sono intervenuti gli agenti della polizia autostradale oltre ai vigili del fuoco dal momento che in seguito allo scontro la Panda si è rovesciata. Le persone coinvolte non avrebbero riportato gravi conseguenze fisiche dall’accaduto.