Porto d’Ascoli, madre, padre e figlio nell’auto rovesciata in galleria. FOTO e VIDEO

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – C’erano madre, padre e figlio minorenne a bordo dell’auto che, poco dopo le 9 di questa mattina, è finita fuori controllo lungo la galleria dell’A14 che passa sotto il colle di Monte Renzo. L’auto procedeva in direzione Nord quando si è rovesciata finendo sottosopra.

Immediati i soccorsi. Sul posto due ambulanze del 118 per soccorrere i membri della famiglia. Tutti e tre sono stati portati in ospedale con ferite fortunatamente lievi. Il padre è un 43enne, la madre una 41enne e il piccolo ha appena 2 anni. L’incidente ha praticamente tagliato in due la crosia diretta a Nord e si sono formati quasi cinque chilometri di coda.



Le auto incolonnate arrivavano fino ad oltre il confine con l’Abruzzo. A gestire la situazione la polizia autostradale di Porto San Giorgio arrivata insieme all’equipaggio del 118 ed una squadra dei vigili del fuoco di San Benedetto.