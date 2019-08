Incidente con lo scooter, 65enne soccorsa dall’ambulanza

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una donna di sessantacinque anni è stata soccorsa dal 118 in via Sardegna, a San Benedetto, dopo aver avuto un incidente con il proprio scooter. La donna avrebbe perso il controllo del ciclomotore scivolando e cadendo in terra. Sul posto è stata inviata un’ambulanza partita dal presidio di emergenza dell’ospedale Madonna del Soccorso.

La donna, che ha riportato alcune contusioni ma che non sarebbe grave, è stata così accompagnata al Pronto soccorso dove ha ricevuto tutte le cure del caso ed è stata sottoposta ai dovuti controlli.