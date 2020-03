Incidente con il camion che trasporta generi alimentari, il carico finisce in strada. Ferito il conducente

OFFIDA – Incidente, nel pomeriggio di ieri, ad Offida dove un camion che trasportava generi alimentari, per motivi al vaglio dei carabinieri della stazione locale, è finito fuori controllo schiantandosi.

L’autista che si trovava alla guida del mezzo ha riportato alcune ferite e contusioni, è stato soccorso dall’ambulanza e trasportato in ospedale ma le sue condizioni, per fortuna, non sarebbero gravi. In seguito all’incidente buona parte del carico è finita in strada. E’ stato necessario l’arrivo di un altro mezzo per portare a termine il trasporto della merce.