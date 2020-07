Centobuchi, schianto all’incrocio controllato dal semaforo

MONTEPRANDONE – Incidente nel pomeriggio lungo la Salaria a Centobuchi. E’ accaduto poco prima delle 17 in via Foscolo all’intersezione semaforizzata con viale De Gasperi. Una Fiat Punto proveniente da San Benedetto con la parte anteriore è finita contro il fianco sinistro dell’Alfa Romeo 147 proveniente dalla via Foscolo. La polizia locale è al lavoro per accertare quale dei due conducenti non abbia rispettato il rosso del semaforo. I conducenti delle due auto non hanno, fortunatamente, riportato gravi conseguenze.