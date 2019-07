SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non si è accorta del tappeto posizionato per il passaggio degli sposi, è inciampata ed è caduta battendo il volto in terra. E’ accaduto nel pomeriggio all’interno della chiesa di San Pio X, a San Benedetto. Protagonista dell’incidente un’anziana invitata al matrimonio per la quale è stato necessario l’intervento dell’ambulanza.

E’ stata trasportata in ospedale dove ha ricevuto le medicazioni del caso. L’episodio è accaduto poco prima dell’inizio della celebrazione.