GROTTAMMARE – Giovane scooterista soccorso dall’ambulanza, nella serata oggi, lungo la Statale 16 a Grottammare. L’incidente è accaduto intorno alle 21 e 30 di questa sera ed è stato provocato dall aperdita di controllo del ciclomotore. Il conducente ha, stando alle prime ricostruzioni, tentato di evitare un’auto ed è finito in terra. Non sarebbe comunque in gravi condizioni. E’ stato soccorso dall’ambulanza del 118.