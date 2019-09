Fuoco nell’appartamento di un residence a Porto d’Ascoli. Due cani salvati dalle fiamme

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Paura, intorno alle 16 e 30, nell’appartamento del residence Brezza di Mare, una struttura che si trova alle porte della Sentina, in fondo a via dei Laureati. A quell’ora infatti un incendio si è sviluppato all’interno di un appartamento, che ospita una turista milanese, dove in quel momento si trovavano due cani.

Gli animali, alla vista del fuoco, hanno istintivamente raggiunto il balcone e sono rimasti lì dal momento che il fuoco ha provocato il cedimento della tapparella che, chiudendosi, li ha di fatto isolati dal fuoco. Sono stati poi i pompieri, giunti in pochi minuti da San Benedetto e da Ascoli a metterli in salvo. Con loro anche la polizia del commissariato di San Benedetto e la stradale di Ascoli.

La situazione è stata riportata in una condizione di sicurezza nel giro di circa un’ora. Restano da stabilire le cause del rogo che dovrebbero quasi certamente essere accidentali. Nel momento di maggior tensione una ragazza, che si trovava all’esterno del residence, ha accusato un malore.