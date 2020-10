Incendio distrugge appartamento nella notte, anziana residente riesce a mettersi in salvo

FERMO – Paura nella notte a Fermo in viale Ciccolungo a Fermo dove una donna anziana ha rischiato pesantissime conseguenze dopo l’incendio che si è scatenato nella sua abitazione che si trova al primo piano di uno stabile in viale Ciccolungo. L’allarme è scattato intorno alle 4 del mattino di ieri, l’anziana è stata fortunatamente svegliata dall’odore del fumo e si è subito messa in salvo abbandonando l’abitazione e chiamando i soccorsi. Sul posto sono giunti in poco tempo i vigili del fuoco che sono entrati in casa per riportare in sicurezza la situazione. Le fiamme hanno letteralmente devastato l’appartamento distruggendo mobili elettrodimestici e toccando anche il solaio.