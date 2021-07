Incendio di Campofilone, secondo giorno di lavoro per i pompieri. Ancora in campo elicottero e canadair

L’incendio di Campofilone ha tenuto impegnati anche oggi i vigili del fuoco per spegnere gli ultimi focolai.

I Vigili sono stati impegnati in mattinata in località Tre Camini nel comune di Montefilone. Al lavoro squadre dei vigili del fuoco del Comando di Fermo, il DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento), l’elicottero AIB (Anti Incendio Boschivo) regionale e il Canadair che ha effettuato diversi lanci di acqua per raggiungere le zone più impervie.

Nel pomeriggio, inoltre, si è sviluppato un altro incendio di bosco nel comune di Monterubbiano in cui sono al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco di Fermo, di Ascoli Piceno e i mezzi aerei.