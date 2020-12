Incendio al vecchio stadio di Teramo, intervengono i pompieri. Fiamme forse dolose

TERAMO – Vigili del fuoco al lavoro, nel tardo pomeriggio di oggi, al vecchio stadio comunale di Teramo per un incendio che ha interessato un’area del vecchio stadio comunale. Il fuoco si è sviluppato in una zona che si trova sotto alla vecchia tribuna. Un vano che è spesso meta di tossicodipendenti ed è per questo motivo che si ipotizza chele fiamme possano avere avuto natura dolosa. I pompieri sono intervenuti tempestivamente dopo l’allarme lanciato da un passante e fortunatamente hanno impedito che la situazione degenerasse.