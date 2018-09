In via Terracini il conferimento è irregolare. “Nessuno ha avvisato la Picenambiente”. Stessa situazione al Paese Alto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Non ci ha avvisato nessuno”. E’ dalla Picenambiente che, chiamate alla mano, fanno sapere che nessuno ha mai chiamato, da via Terracini, per prendere appuntamento e comunicare che avrebbe piazzato in strada tutti quei rifiuti (CLICCA QUI). “Ad avvertirci – spiega il direttore Paolo Mercuriali – sono invece stati gli agenti della polizia locale nel primo pomeriggio di oggi che hanno raggiunto l’area dopo aver ricevuto segnalazioni da alcuni residenti della zona”. Insomma chi ha piazzato materassi, mobili e pezzi di arredamento vari, lo ha fatto senza rispettare il regolamento che impone a chi deve conferire rifiuti ingombranti di avvertire l’azienda preposta allo smaltimento e prendere appuntamento per il ritiro.

E sempre dalla Picenambiente arriva un’altra segnalazione relativa ad una simile situazione che si sta verificando al Paese Alto dove, ieri, è comparso un altro ammasso di rifiuti. A ridosso dell’Arco di Bice, di fronte all’intersezione con la piccola Via Firenze, sono stati lasciati frigoriferi, televisori, reti da materasso con materasso annesso. E qualche mobile. “Anche in quel caso – spiegano dall’azienda – chi ha depositato quel materiale lo ha fatto senza avvisarci e senza prendere appuntamento. Noi cerchiamo di fornire il servizio nel miglior modo che ci è consentito ma di fronte a queste situazione non riusciamo davvero a trovare rimedi efficaci”.