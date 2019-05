In via Castelfidardo il parcheggio del secolo. Lascia l’auto di fianco al cantiere e se ne va. Strada chiusa per quasi un’ora

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Da quelle parti, questo pomeriggio, l’hanno ribattezzato il parcheggio del secolo. Siamo in centro, a San Benedetto, in via Castelfidardo dove da diversi mesi c’è un cantiere che occupa la metà della carreggiata e dove i parcheggi, in prossimità di quel cantiere, sono stati ovviamente cancellati dal momento che era necessario fare spazio al passaggio delle autovetture.

Questo pomeriggio però qualcuno non si è reso conto della nuova geometria della strada, ha parcheggiato di fronte al cantiere senza accorgersi di aver praticamente lasciato uno spazio di un metro scarso tra l’auto e la recinzione. Ha chiuso il veicolo e se ne è andato lasciando la strada praticamente chiusa per circa un’ora.

Decine di automobilisti, durante tutto quel lasso di tempo, sono stati costretti a fare retromarcia dopo essersi trovati di fronte all’impossibilità di riuscire a passare dall’altra parte del cantiere. Dopo alcune decine di minuti la situazione è stata segnalata ai vigili urbani per una eventuale rimozione del veicolo. Dopo circa un’ora il giovane titolare del veicolo è tornato a riprendere l’auto e, quando gli hanno fatto notare di aver chiuso la strada si è giustificato così: “Non me ne ero accorto”. Accade anche questo.