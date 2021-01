In giro con l’auto nel cuore della notte, si schianta contro i veicoli in sosta. Lo cercano i carabinieri

ASCOLI PICENO – Ha evidentemente violato il coprifuoco e per questo motivo è fuggito. Intorno alle 2 del mattino, ad Ascoli, qualcuno ha seminato il caos prima schiantandosi con l’auto contro alcuni veicoli in sosta e poi fuggendo a tutta velocità. E’ accaduto nel quartiere di Porta Cappuccina, in via Achille Argenti. I residenti hanno sentito lo schianto e sono scesi in strada chiamando i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che sono ora al lavoro per risalire all’identità dell’automobilista.