In fin di vita per un’overdose. L’ambulanza salva un cinquantenne di San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stata la tempestività dei soccorritori inviati dal 118 a salvare la vita ad un cinquantenne sambenedettese trovato privo di sensi nella sua abitazione del centro.

L’uomo era infatti in fin di vita in seguito ad una overdose da sostanza stupefacente. A dare l’allarme sono stati i familiari che erano in casa con lui e che lo hanno trovato in quello stato.

I sanitari arrivati a bordo del mezzo di emergenza hanno subito iniziato le terapie del caso riuscendo a far riprendere i sensi al cinquantenne che ha poi rifiutato il trasporto in ospedale.