In duecento da tutta Italia per fare il vigile urbano stagionale a San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Saranno 207 le persone che, il prossimo 26 aprile, si presenteranno nell’aula magna dell’Ipsia per il concorso da agente della polizia locale. I posti a disposizione sono in tutto dieci per la durata di tre mesi. Tra i vari candidati figura anche un ultrasessantenne. Insomma oltre duecento persone per un posto stagionale.

Dei dieci posti in palio due sono riseervati a volontari delle forze armate in congedo. Dei 207 candidati soltanto venticinque arrivano da San Benedetto mentre gli altri provengono dal territorio ma anche da province lontane. Ci sono persone che arrivano dall’Emilia Romagna, dalla Lombardia o, addirittura, dalla Sicilia.

Il 26 aprile si terrà il primo step nell’aula magna dell’Ipsia. Da lì saranno selezionate sessante persone che saranno poi chiamate ad affrontare la prova orale.