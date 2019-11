In auto sacchi pieni di prodotti da supermarket. Denunciata una coppia di romeni

FERMO – E’ stato un controllo di routine, nella notte, ad accendere i fari su un’auto con a bordo un uomo e una donna di origini romene che transitava nell’area di Casabianca di Fermo.

I militari, controllando il veicolo, hanno notato un atteggiamento sospetto dei due, residenti in Abruzzo, ed hanno quindi perquisito il veicolo. All’interno hanno trovato tre borse contenenti prodotti da super mercato. Si trattava di materiale alimentare, profumi e cosmetici per un valore approssimativamente stimato in duemila euro.

I militari stanno cercando di capire da dove fosse arrivata tutta quella merce che, nel frattempo, è stata sequestrata. I due, che non hanno saputo dare spiegazioni, sono stati denunciati.