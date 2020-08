Il trattore si sfrena e lo travolge. 47enne soccorso dall’eliambulanza

MONTEDINOVE – E’ intervenuta l’eliambulanza, questa mattina, tra le campagne di Montedinove, per soccorrere un agricoltore 47enne che è stato travolto da un trattore. Il mezzo agricolo si trovava fermo in pendenza quando, per motivi al vaglio dei carabinieri, si è sfrenato ed ha incontrato lungo la propria strada il 47enne. L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario arrivato a bordo dell’ambulanza inviata dal 118. La centrale operativa ha predisposto anche l’intervento di Icaro a bordo del quale il ferito è stato trasportato all’ospedale regionale Torrette di Ancona.