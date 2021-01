Il quarantenne del Mali è ancora sulla foce Tesino. Questa volta sono intervenuti i carabinieri

GROTTAMMARE – Aveva raccontato di essere diretto in Puglia per lavorare e di voler raggiungere il Sud in bicicletta. Di essere partito da Torino e di trovarsi a Grottammare per una breve sosta alla foce del Tesino. Questo accadeva alcuni giorni fa provocando una corsa alla solidarietà nei confronti dell’uomo, originario del Mali di quarant’anni, che però ha rifiutato qualsiasi tipo di sostegno. Invece, a distanza di diversi giorni, ieri era ancora sul posto. E questa volta sono intervenuti i carabinieri che lo hanno identificato e fotosegnalato notificandogli l’allontanamento dal territorio.