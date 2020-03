Il punto di Ceriscioli : “Stiamo andando verso il raddoppio dei casi”

Coronavirus Marche: aggiornamento alle ore 12: Il Gores ha comunicato i dati aggiornati alle ore 12 di oggi. Fino a questo momento non sono stati registrati decessi. Si registra invece il primo caso positivo ad Ascoli Piceno. “Le curve epidemiologiche – afferma il presidente Ceriscioli – ci indicano la direzione dei prossimi giorni: stiamo andando verso il raddoppio dei casi. Sarà una settimana di trincea e noi continuiamo a lavorare perché la sanità sia pronta. Invito di nuovo tutti i cittadini a osservare strettamente le indicazioni per contenere il contagio e ringrazio di cuore tutti gli operatori della sanità che in questi giorni stanno svolgendo un lavoro straordinario”. http://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/60813/Coronavirus-Marche-aggiornamento-dati-dal-GORES-situazione-al-11-03-2020-ore-12-00