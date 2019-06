Il Prefetto convoca a San Benedetto una nuova riunione per la Sicurezza. Invitata anche l’Aeronautica Militare

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ ancora una volta San Benedetto la città scelta dal Prefetto, dottoressa Rita Stentella, per la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’incontro è stato convocato per la mattinata di venerdì. L’invito, partito dalla Prefettura, è stato esteso anche al Reparto di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare dal momento che il primo punto all’ordine del giorno è relativo proprio alla due giorni di Show delle Frecce Tricolori.

Ma l’incontro servirà anche a fare il punto sul fenomeno della movida quindi con la pianificazione delle attività a contrasto dei fenomeni delle rumorosità notturna e del degrado. Si parlerà anche di sicurezza in mare e di una prima pianificazione per l’organizzazione degli eventi estivi che si terranno in Riviera.