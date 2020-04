Il comitato omaggia gli eroi del Madonna del Soccorso. “Perché noi abbiamo voi”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Uno striscione posizionato in via Manara, di fronte all’ospedale Madonna del Soccorso dove medici e infermieri stanno combattendo in prima linea la lunga battaglia al coronavirus. E’ l’omaggio del Comitato per l’ospedale agli operatori sanitari. Poche ma significative parole: “Perché noi abbiamo voi”, è scritto sul lenzuolo appeso su un’inferriata che per mesi ha ospitato un altro scriscione “L’ospedale non si tocca”, uno dei messaggi simbolo della battaglia intrapresa dal comitato. Ora il semplice ma sentito omaggio agli uomini e alle donne che ogni giorno lavorano a stretto contatto con il virus e con le persone contagiate ricoverate nel Covid Hospital di San Benedetto.