I ladri di macchine colpiscono ancora. All’Agraria è sparita una Opel Mokka nuova di zecca

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non si fermano i furti d’auto lungo la Riviera delle Palme. I ladri hanno colpito e, questa volta, lo hanno fatto a Porto d’Ascoli, nel quartiere Agraria da dove è arrivata l’ennesima denuncia di un veicolo sparito. Si è trattato di una Opel Mokka nera con pochi mesi di vita che, questa mattina, non era più al posto dove era stata lasciata la sera prima, in via Gonella.

Si tratta dell’ennesimo furto di macchine e, considerato il modo in cui è sparito il veicolo, il colpo dovrebbe rientrare tra quelli che conducono in Puglia, nella’rea di Cerignola dove le auto vengono smembrate e, in poche ore, immesse sul mercato nero di pezzi di ricambio.