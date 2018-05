I ladri di Ford non si fermano più. Ora rubano anche dal concessionario

PORTO SAN GIORGIO – Ora l’allarme comincia ad essere davvero serio. I ladri di Ford, questa volta, sono andati direttamente alla fonte riuscendo a portar via due vetture che si trovavano all’interno di un autosalone.

E’ accaduto a Porto San Giorgio dove, la notte scorsa, alcuni malviventi sono entrati in una concessionaria del noto marchio automobilistico americano ed hanno portato via una C-Max e una Focus. I banditi sono entrati in azione a notte fonda.

Le telecamere hanno ripreso tre individui arrivati a bordo di una station wagon che hanno portato via i due mezzi che erano posteggiati nel piazzale della concessionaria che si trova lungo la Statale 16.

Una vera e propria razzia di Ford, insomma, quella che sta avvenendo lungo tutto il territorio da qualche mese a questa parte. Soltanto nelle ultime 48 ore sono andati in scena quattro tentat furti a Cupra ed un colpo, andato a segno, a Monteprandone anche se l’auto rubata, una Ford per l’appunto, è stata recuperata dopo un inseguimento avvenuto nel Sud dell’Abruzzo.

Le auto rubate vengono trasportate fino in Puglia, nella zona di Cerignola dove, nella maggior parte dei casi, vengono smembrate e immesse nel mercato nero dei pezzi di ricambio. Un mercato estremamente fiorente considerato il fatto che i furti d’auto commissionati dalle organizzazioni che gestiscono quel genere di business si fanno sempre più frequenti lungo l’intera costa Adriatica.