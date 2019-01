I carabinieri trovano l’auto pirata, è di un quarantenne. «Ero stanco, è stato un colpo di sonno»

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Benedetto a ritrovare l’auto pirata che, nella notte tra sabato e domenica, ha pesantemente danneggiato tre veicoli in sosta sul lungomare. Si tratta di una Mercedes Classe A che è stata individuata dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile in via Monteconero a Porto d’Ascoli. L’auto era posteggiata attaccata ad un muro con il lato danneggiato dall’impatto posizionato sul lato nascosto. I militari hanno però notato l’auto che era comunque in una posizione anomala rispetto agli altri veicoli ed hanno deciso di avvicinarsi scoprendo così i danni.

Il veicolo appartiene ad un quarantenne che abita poco lontano e che, quando è stato contattato dai militari, si è assunto le proprie responsabilità ammettendo di essere stato lui al volante dell’auto che ha causato quei danni sul lungomare. Non essendoci stati feriti nell’episodio non avrà conseguenze penali ma dovrà pagare una multa di trecento euro e, ovviamente, risarcire i titolari delle auto danneggiate attraverso la propria assicurazione. L’uomo ha riferito ai militari di essere stato colto da un colpo di sonno causato dall’eccessiva stanchezza.