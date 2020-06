I carabinieri sventano maxi furto di carburanti in un cantiere. Rocambolesca fuga dei ladri, taniche recuperate dai militari

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA – Ladri al cantiere partito, appena ventiquattro ore fa, per la sistemazione delle strade provinciali 2 e 14 nei tratti che attraversano il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata. Qualcuno, nella notte, si è introdotto nell’area interessata dai lavori dove erano stati piazzati i mezzi con i quali gli operai stanno lavorando, ed ha vuotato i serbatoi di benzina e gasolio. I malintenzionati sono riusciti a riempire quasi tutte le taniche ma il tempestivo intervento dei carabinieri, che in pattugliamento hanno capito che all’interno delle transenne qualcosa non riportava, ha sventato il colpo. Quando le macchine dei militari sono arrivati i banditi hanno lasciato tutto in terra e sono riusciti, per il rotto della cuffia, a darsi alla fuga facendo perdere, per il momento, le proprie tracce.