I carabinieri smantellano una cosca mafiosa, un arresto anche a Ragnola

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I carabinieri di Caltanissetta hanno arrestato, nell’ambito di una maxioperazione che ha interessato la Sicilia ma anche le Marche e la Lombardia, venticinque persone appartenenti ad una cosca mafiosa in seguito ad una lunga e complicata attività investigativa che ha portato alla scoperta di un giro di affari basato sul pizzo e, soprattutto, sul traffico di marijuana. Un’attività, quest’ultima, talmente fiorente che è stata condotta su scala quasi industriale tanto che, in due anni, sono state sequestrate piantagioni per oltre 4 mila piante e 250 chili di droga.

Venticinque sono le persone arrestate e, tra loro, un quarantenne di origini siciliane ma domiciliato a San Benedetto. Nella sua abitazione di Ragnola, questa notte, i militari hanno effettuato un blitz. E’ stato arrestato ed portato in caserma. Ora si trova ai domiciliari.