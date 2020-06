Grottammare, vigili del fuoco in spiaggia per il soccorso in emergenza ai bagnanti

GROTTAMMARE – L’equipaggio dei vigili del fuoco torna in servizio sulla spiaggia di Grottammare per il soccorso in mare. Il comando provinciale dei pompieri ha infatti richiesto al Comune la disponibilità della struttura che si trova sul lungomare sud di Grottammare, già utilizzata nelle precedenti stagioni estive insieme alla Guardia Medica estiva per quanto riguarda il periodo compreso tra luglio e agosto.

Il comune intende infatti garantire ulteriore sicurezza ai bagnanti, già assistiti dalla cooperativa che sta lavorando su tutte le spiaggia sotto il coordinamento della capitaneria di porto.