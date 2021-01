Grottammare, vertice con il Questore per gli undici cinghiali. Il Comune conferma: niente caccia, solo la cattura

GROTTAMMARE – Tra oggi e domani si terrà una riunione tra il sindaco di Grottammare Enrico Piergallini e il Questore di Ascoli Alessio Cesareo per affrontare, insieme a tutti gli enti preposti e al consigliere comunale delegato alla Protezione Civile Bruno Talamonti, il problema dei cinghiali che continuano a stazionare tra le abitazioni nell’area ex Ferriera. In tutto dovrebbe trattarsi di undici esemplari che, a sera, compaiono nell’area compresa tra il cimitero comunale e il bosco dell’Allegria, dove si trova il circolo Tennis. Una zona dove vivono molte persone.

La riunione servirà a coordinare le operazioni finalizzate alla cattura degli animali ma non alla loro uccisione. L’amministrazione comunale ha infatti intenzione di percorrere una strada diversa da quella solitamente utilizzata in queste situazioni e sta cercando di mettere in campo un’operazione di cattura dei cinghiali e di rilascio in un habitat maggiormente consono.