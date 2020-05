Grottammare, da in escandescenze e si barrica in casa. Pompieri e carabinieri chiudono via Ancona

GROTTAMMARE – Alta tensione in via Ancona a Grottammare. Carabinieri, pompieri, ambulanza del 118 e polizia locale sono infatti intervenuti, poco dopo le 14, nei pressi di un’abitazione rispondendo all’allarme lanciato dai familiari di un uomo che ha dato in escandescenze e si è barricato in casa. Sono subito scattate le procedure che si attivano in queste situazione dal momento che i militari avevano il timore che l’uomo potesse commettere qualche sciocchezza e, temendo sia per la sua incolumità che per quella dei residenti della zona, sono intervenuti con i giubbotti antiproiettile e con un negoziatore arrivato dal comando provinciale di Ascoli. La strada, che si trova alla periferia Sud di Grottammare, al confine con San Benedetto, è stata chiusa.

Sul posto, insieme al comandante della compagnia di San Benedetto Marco Vanni e al comandante della stazione di Grottammare Domenico Princigalli, sono intervenuti anche il comandante del reparto operativo Pompeo Quagliozzi e il comandante provinciale Ciro Niglio. I militari hanno dialogato a lungo con l’uomo che, nel frattempo, è uscito di casa con una bicicletta in mano, ed hanno lavorato per convincerlo a farsi accompagnare in ospedale dall’ambulanza del 118. Dopo una lunga trattativa l’uomo ha accettato di salire a bordo del mezzo di soccorso e, scortato dai militari, è stato accompagnato in ospedale.