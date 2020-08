Grottammare, sei ragazzi in difficoltà tra gli scogli. Intervengono i bagnini e il 118

GROTTAMMARE – I bagnini del salvataggio, il quad della Misericordia e l’ambulanza del 118 sono intervenuti sulla spiaggia di Grottammare per soccorrere alcuni ragazzi di Castignano andati in difficoltà al largo del bagnasciuga, a ridosso degli scogli. In quattro sono riusciti a raggiungere la riva, ma per due di loro è stato necessario l’intervento dei bagnini. Uno dei due in particolare ha accusato un malore dal momento che ha bevuto dell’acqua di mare. Per questo motivo la centrale operativa del 118 ha allertato il quad della Misericordia di Grottammare in servizio nella postazione di guardia medica del Kursaal. Le condizioni del giovane hanno fatto richiedere anche l’intervento di una ambulanza medicalizzata partita dalla postazione Potes dell’ospedale di San Benedetto. Le condizioni del giovani sono fortunatamente andate migliorando minuto dopo minuto e dopo una attenta osservazione non è stato necessario il trasporto in ospedale.