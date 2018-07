Grottammare, scooter contro auto tra Statale e via Marche. Un ferito

GROTTAMMARE – Secondo incidente in ventiquattro ore lungo la Statale, nell’area dell’incrocio con via Marche. Un uomo è infatti finito in ospedale, accompagnato da un’ambulanza, dopo essere finito con il suo scooter contro un’auto, una Citroen C3 condotta da una donna che ha prestato all’uomo i primi soccorsi. Lo scontro è avvenuto intorno alle 10 e 40 di questa mattina. Lo scooterista è stato poi raggiunto da un mezzo di soccorso del 118 partito dalla postazione dell’ospedale.

Il personale sanitario a bordo del mezzo di emergenza lo ha medicato e ne ha predisposto il trasporto in ospedale. Ieri mattina, a pochi metri di distanza, era andato in scena un altro incidente che aveva visto scontrarsi uno scooter e una macchina (CLICCA QUI)