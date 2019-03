Grottammare, scontro tra auto e scooter, un ferito in ospedale

GROTTAMMARE – Incidente intorno alle 19 sulla statale 16 all’altezza dell’intersezione con via Marche tra uno scooter e un’automobile.

Secondo le prime ricostruzioni il ciclomotore viaggiava in direzione nord, mentre l’automobile che viaggiava verso sud, stava girando in direzione mare e si è scontrata con il mezzo a due ruote.

Ad avere la peggio è stato lo scooterista, un diciassettenne che è volato a terra. L’uomo è stato trasportato dall’ambulanza con medico e infermiere a bordo in ospedale in codice giallo per eseguire gli esami diagnostici.

Lo scooter è completamente distrutto, e la polizia municipale sta regolando il traffico in attesa della rimozione del mezzo da parte del carro attrezzi.