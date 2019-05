Grottammare, scontro nella notte. Positiva all’etilometro la conducente di una delle auto

GROTTAMMARE – E’ risultata positiva all’etilometro la conducente di una delle due auto coinvolte nell’incidente avvenuto, poco prima della mezzanotte di oggi, lungo la Statale 16 a Grottammare. Si è trattato di uno scontro tra una Fiat 500 e una Lancia Ipsilon che ha reso necessario anche l’intervento dell’ambulanza per le conseguenze riportate da un paio delle persone coinvolte.

Insieme ai sanitari sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica del sinistro. Come da prassi in questi casi i militari hanno sottoposto i conducenti delle vetture al test dell’etilometro e la donna che era alla guida di una delle due auto, con a bordo altre tre persone, tutti piemontesi, è risultata positiva con un livello di 0,65. La patente le è stata sequestrata e il veicolo affidato ad un suo amico.