Grottammare, schianto tra auto e moto sulla Statale. Centauro in ospedale

GROTTAMMARE – Incidente, poco prima delle 9 di questa mattina, sulla Statale 16 a Grottammare. Proprio di fronte alla concessionaria Ford, infatti, una moto Ducati ed una Alfa Romeo si sono scontrati praticamente al centro della strada, tra le due corsie. Sul posto, per soccorrere il centauro, la centrale del 118 ha inviato un’ambulanza.

L’uomo non avrebbe comunque riportato gravi conseguenze ma è stato comunque predisposto il sup trasporto al Madonna del Soccorso. Insieme ai sanitari sono arrivati anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.