Grottammare, ragazzina di 14 anni in coma etilico. Trasportata in ospedale

GROTTAMMARE – Una ragazzina di quattordici anni è stata soccorsa dall’ambulanza sul lungomare di Grottammare dopo aver perso i sensi in seguito ad una eccessiva assunzione di alcolici. E’ accaduto nella tarda serata di ieri nel tratto di lungomare a ridosso dell’intersezione con via Ballestra. Protagonista una ragazzina originaria del Nord Europa, in vacanza in Riviera che ha ecceduto talmente tanto con gli alcolici da stramazzare a terra sul marciapiede del lungomare, tra decine di persone che stavano passeggiando. E’ stato dato subito l’allarme anche perché la quattordicenne non dava segni di vita e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza. Hanno trovato la ragazzina a terra, immobile e priva di sensi ed hanno subito capito quale fosse stata l’origine di quel malore. Così è stata subito predisposta una terapia per farla riprendere, iniziata sul luogo, proseguita in ambulanza e poi completata all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto. Della vicenda si stanno occupando i carabinieri.