Grottammare, prima un boato poi il fumo alla centrale elettrica di via San Carlo. Intervengono i pompieri

GROTTAMMARE – Preoccupazione nell’area di via San Carlo, sulla Valtesino a Grottammare per un forte boato al quale è seguito del fumo. E’ accaduto intorno alle 18 e 30 di ieri quando i residenti della zona hanno sentito un forte boato provenire dall’area dove ci sono accumulatori, generatori e tralicci. Al boato è poi seguito del fumo che si è levato dalla centrale. I residenti non hanno avuto problemi di blackout ma di fronte al fumo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno effettuato dei sopralluoghi insieme ai tecnici dell’Enel. Tecnici che sono poi rimasti al lavoro sul posto per trovare il punto esatto dal quale sono partiti i problemi.