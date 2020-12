Grottammare, positivo al Covid partecipa ad un funerale. Contagiate cinque persone in due famiglie

GROTTAMMARE – Ha dell’assurdo quello che è accaduto nei giorni scorsi a Grottammare. Nella città Perla dell’Adriatico, infatti, il funerale di un uomo rischia di trasformarsi in un focolaio a causa della presenza di una persona positiva. Si tratta di un parente del deceduto che, sebbene fosse consapevole di essere contagiato da Sars-Cov-2 ha violato la quarantena uscendo dalla sua abitazione (che si trova tra l’altro in Abruzzo, che in quei giorni era zona rossa) e raggiungendo Grottammare per dare l’estremo saluto al parente scomparso.

Quel gesto è costato caro visto che ad alcuni giorni di distanza dalla cerimonia cinque persone di due nuclei familiari sono risultate positive al tampone dopo aver partecipato al funerale. L’uomo è stato sanzionato e denunciato dai carabinieri che, quel giorno, avvertiti da alcune segnalazioni, avevano raggiunto il luogo in cui si stava svolgendo la cerimonia funebre.